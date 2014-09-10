Актриса Варвара Шмыкова из сериала "Чики" объявила о разводе

Слухи о расставании пары появились этой весной.

Актриса Варвара Шмыкова развелась с оператором Евгением Козловым. Звезда сериала "Чики" рассказала в своем Instagram, что развод состоится в тот же день, что они познакомились 10 лет назад.

Слухи о расставании пары появились этой весной. СМИ сообщали о романе актрисы с диджеем Даниилом Радловым. Их часто видели вместе, также она публиковала совместные фотографии с ним в соцсетях. В браке с мужем у Варвары родился сын Корней.

Варвара Шмыкова получила широкую популярность благодаря роли Люды Снегиревой в сериале "Чики". Также она снялась в фильмах "Нелюбовь", "Трое" и "Француз".

В июне стало известно, что актеры Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись.

Фото: Instagram / @barbaraska_92