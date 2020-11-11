Актеры Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись

Пара поженилась в 2013 году. В браке у них родились двое сыновей – Артур и Марк.

Актриса Дарья Мельникова в интервью на YouTube-канале FAMETIME.TV рассказала о разводе с артистом Артуром Смольяниновым.

Известная многим по роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки" рассказала, что они развелись не так давно. По словам Дарьи, их развод не связан с карантином или какими-то кризисами, в их семье "просто так сложились обстоятельства".

Актриса отметила, что доверяет бывшему мужу и у них "классные" взаимоотношения, как у родителей, и как у друзей.

Пара поженилась в 2013 году. В браке у них родились двое сыновей – Артур и Марк.

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Видео: YouTube / FAMETIME TV