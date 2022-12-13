Песков назвал мнение спецслужб о словах Смольянинова более важным, чем свое собственное

В Кремле оценилиантироссийские высказывания актера.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал мнение спецслужб о словах актера Артура Смольянинова более важным, чем свое собственное. Соответствующее заявление пресс-секретарь Кремля сделал в ходе телефонного брифинга с журналистами. Чиновник пояснил, что власти страны не думают "ничего хорошего" о подобных антироссийских высказываниях, однако считают важным учитывать позицию правоохранительных структур государства по данной теме.

Ничего хорошего про эти слова актера не думают. Но в данном случае важнее, что про эти слова думают наши соответствующие ведомства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ряд отечественных парламентариев выступили в СМИ и социальных сетях с предложениями о возможных мерах в отношении граждан РФ, которые выступают против своей страны.

Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в борьбе с коррупцией.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ