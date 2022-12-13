Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в борьбе с коррупцией

В Кремле оценили взаимодействие с недружественными странами по борьбе с коррупциецй.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в вопросе борьбы с коррупцией. Пресс-секретарь Кремля в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами пояснил, что денонсация страной Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никак не подрывает борьбу властей РФ "с этим злом". Чиновники не считают, что ситуация негативно скажется на взаимной выдаче подозреваемы в подобных преступлениях.

Тут определённые сложности могут возникнуть... Это никоим образом не подрывает, скажем так, наш законодательный потенциал, я имею ввиду внутренний потенциал по борьбе с коррупцией. Дмитрий Песков, пресс-сектретарь Кремля

Песков полагает, что до сих пор не удалось до конца искоренить эту проблему ни в одной стране мира, однако многолетняя и последовательная работа по устранению проблемы будет вестись и дальше. В текущий момент Россия не ведет совместную борьбу с коррупцией в сотрудничестве с недружественными странами.

Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой".

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