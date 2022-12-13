Песков назвал слухи о переговорах Козака с ЕС по Украине "уткой"

В Кремле оценили слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слухи о переговорах руководителя администрации Кремля Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине "очередной уткой". Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. Пресс-секретарь Кремля прокомментировал утверждения о том, что между сторонами внесено предложение о "корейском сценарии" мирного урегулирования регионального конфликта.

Нет, оно несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что украинский секретарь из Совета по национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил местным и западным СМИ о том, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". Он пояснил, что речь идет о "38-ой параллели". Такие сообщения якобы ЕС передает Москва, говоря об уступках и фиксировании статуса-кво.

Песков назвал подаренные перстни "просто новогодними сувенирами".

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