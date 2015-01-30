Песков назвал подаренные перстни "просто новогодними сувенирами"

Он добавил, что президент не будет носить это украшение.

Пресс-секретарь российского президента Песков назвал перстни сувениром к Новому году. На неформальном саммите, который проходит в Петербурге, кольца подарили лидерам стран СНГ. Об этом 27 декабря пишет "РИА Новости".

По словам Пескова, кольца "просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет". Он добавил, что президент не будет носить это украшение.

На кольцах написано поздравление с Новым годом, изображена символика Содружества и страна, которая проводит саммит.

Фото: Telegram / Пул Первого

