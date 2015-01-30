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Песков назвал подаренные перстни "просто новогодними сувенирами"
Сегодня, 18:09
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Песков назвал подаренные перстни "просто новогодними сувенирами"

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Он добавил, что президент не будет носить это украшение.  

Пресс-секретарь российского президента Песков назвал перстни сувениром к Новому году. На неформальном саммите, который проходит в Петербурге, кольца подарили лидерам стран СНГ. Об этом 27 декабря пишет "РИА Новости".

По словам Пескова, кольца "просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет". Он добавил, что президент не будет носить это украшение.  

На кольцах написано поздравление с Новым годом, изображена символика Содружества и страна, которая проводит саммит. 

Фото: Telegram / Пул Первого
 

Теги: кольца, новогодний подарок, перстни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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