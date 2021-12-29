Петербург или жизнь? В кинотеатрах – хоррор "Синдром", добавляющий городу темных красок

Можно ли сказать, что в российских фильмах ужасов появились новые лица? Понаблюдать за жанром точно стоит.

Петербург шокирован цепочкой странных самоубийств. Говорят, что незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру — Человека в белом. Полиция отмалчивается. При похожих обстоятельствах погибли родители Карины (Дарья Мельникова) и исчез отец Егора (Илья Коробко). Вместе молодые люди попытаются раскрыть жуткую тайну.

Давайте поговорим о хоррорах. Всегда можно отшутиться, что фильм ужасов в России – это каждый фильм, включая комедии с низкопробным юмором. Но как происходит развитие именно жанрового кино в нашей стране? Ведь в это же время за океаном происходит бум "возвышенных" хорроров – Ари Астер, Джордан Пил, Роберт Эггерс, Дженнифер Кент и другие постановщики раздвигают границы жанра, придавая ему психологическую глубину. Наверняка это должно вдохновлять современных "киношников". Перспективных постановщиков со своим видением (особенно жанрового кино), которые вписываются в индустрию кино по своим правилам, в нашей стране можно пересчитать по пальцам одной руки. В частности, к таким режиссерам можно отнести Святослава Подгаевского ("Пищеблок", "Невеста", "Пиковая дама: Черный обряд"). Но кто еще планирует добавлять красок в эту палитру ужасов? До недавнего времени на горизонте никого не появлялось.

Фильм "Синдром" – первый "мейнстримный" выход в большой прокат работы режиссера Вячеслава Руденко, у которого в арсенале есть пока только короткометражки и один полный метр. Успешен ли он? Как и любой большой дебют, в нем есть и огрехи, но есть и приятные мелочи, которые заставят следить за тем, куда этот режиссер пойдет дальше. Уже достойно внимания, что в проекте "дебютанта" снялись состоявшиеся звезды. Вот Дарья Мельникова, которую в массовом сознании пока трудно отделить от образа "папиной дочки" несмотря на внушительную фильмографию и большой проект для Netflix в будущем. Вот Илья Коробко, звезда "Молодежки" и "Пищеблока". Им точно есть что доказывать, особенно на таком авторском проекте.

Вещи, которыми нас стараются пугать, в целом работают – это не только добротный образ Человека в белом (заявка на нового Фредди Крюгера? Может быть). Цветокоррекция – выше всяких похвал, музыка – "держит", но периодически срывается там, где можно было чуть больше помолчать. Львиную долю атмосферы придают кадры осеннего Петербурга с дрона и не только – настолько мрачным город на большом экране мы не видели давно, и это то состояние, которое знакомо жителям города на Неве, но не всегда очевидно другим. Город в кино за минувшие пару лет был разный – комиксовый, близкий к реальности, замаха на хоррор не было давно. Не считать же работы Алексея Балабанова таковыми: там историю на фоне города двигают люди.

Возможно, авторы нацелены еще и показать фильм зарубежной аудитории: в этом им хочется пожелать удачи. Потому что сделать за сравнительно небольшую стоимость то, что получилось у "Кольской сверхглубокой" со студийным размахом – это достойно уважения. Слабое место, бросающееся в глаза при просмотре рецензенту – это речь и диалоги между героями. Вероятно, в этом была доля оглядки на классику ужасов, где герои говорят о происходящем многообещающе и таинственно. Но со временем эти когда-то работавшие штампы стираются и становятся увядшими и не цепляющими зрителя – обойти это из недавних работ в российском хорроре почти получилось у "Побочного эффекта" с видами Москвы и проделками колдуньи.

В сочетании с броской дублируемой речью у неподготовленного зрителя может вызвать ощущение ТВ-продукта, но это не совсем так. Это выглядит как честный дебют для широкого зрителя. Такое надо уважать. После этого большие студии, по-хорошему, должны написать режиссеру и позвать делать что-то новое на своей базе. Так "Синдром" и исполнит свою роль – качественной работы, исполненной не идеально (но цельно), которую нужно показывать всем заинтересованным. Потом говорить еще будем, что видели то, с чего все начиналось.

Отсмотрел Федор Быков для Piter.tv

Кадры, фото со съемок: Capella Film