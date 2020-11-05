В российский прокат вышел фильм "Побочный эффект" о магии и грибах

Музыку к фильму написала лидер группы "Наадя" Надежда Грицкевич.

В российский прокат с 5 ноября вышел фильм "Побочный эффект" режиссера Алексея Казакова. Фильм стал дебютной полнометражной работой для постановщика, который ранее писал сценарии к фильмам "Горько!", "Горько! 2", "Самый лучший день!", "СуперБобровы" и "Чернобыль".

Главные роли в мистическом триллере с элементами хоррора сыграли Семён Серзин (предстоящие "Петровы в гриппе"), Марина Васильева ("Верность", "Как меня зовут") и Александра Ревенко ("Ученик", "Содержанки", "Движение вверх"). Музыку к фильму написала лидер группы "Наадя" Надежда Грицкевич.

По сюжету в размеренную жизнь архитектора Андрея и его жены Ольги, занимающейся музыкой, ворвались грабители. Последствия нападения повлияли на отношения пары, которая не может жить как прежде. В поисках решения вопроса молодой человек обращается к экстрасенсу Маре, которая живет в жуткой квартире в Доме на набережной. Она пообещала особое лекарство, чтобы страшная ночь стерлась из памяти Ольги. Однако последствия приема специального гриба повлияли не только на жизнь девушки.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый трейлер фильма "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана. Картина приняла участие в Берлинском кинофестивале 2020 года.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU