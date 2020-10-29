Опубликован первый трейлер фильма "Уроки фарси" Вадима Перельмана

Картина выйдет в российский прокат весной 2021 года.

В среду, 29 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана. Ролик опубликован на YouTube-канале GPM KIT.

События фильма разворачиваются в 1942 году в оккупированной Европе. По сюжету бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье попадает в концлагерь и выдает себя за перса, чтобы остаться в живых. Его отправляют к повару Клаусу Коху, мечтающему после войны уехать в Иран и открыть там ресторан. Он просит Кремье давать уроки фарси.

Фильм выйдет в прокат весной 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фантастического фильма "Полночное небо" c Джорджем Клуни.

Видео:GPM KIT/YT