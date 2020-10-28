Вышел трейлер фантастического фильма "Полночное небо" c Джорджем Клуни

Дата премьеры — 27 октября.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Полночное небо" c Джорджем Клуни. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В основе сюжета роман "Доброе утро, полночь" Лили Брукс-Далтон. В фильме расскажут об астронавтах, которые отправляются к спутнику Юпитера, чтобы проверить, пригоден ли он для жизни. Героев ждет неожиданный поворот, когда они узнают, что на Земле произошел апокалипсис. Главные роли в фильме исполнили Фелисити Джонс, Джордж Клуни, Кайл Чандлер и Дэвид Ойелоуо.

Дата премьеры — 27 октября.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix выпустит сериал по мотивам игры Assassin"s Creed.

Видео:Netflix/YT