Актриса и сценарист фильма "Кольская Сверхглубокая" рассказали о мифах и легендах вокруг съемок

Фильм все еще можно увидеть на экранах российских кинотеатров.

Отечественный фильм ужасов "Кольская сверхглубокая" режиссера Арсения Сюхина вышел на экраны в России с 4 ноября.

Действие картины разворачивается в 1984 году в самой глубокой горной выработке в мире – Кольской сверхглубокой скважине. По сложившейся легенде, на глубине более 12 км были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий скважину закрыли.

Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает этот загадочный объект. Экспедиция обнаруживает нечто, оказывающееся величайшей угрозой в истории человечества.

Продюсером и одним из сценаристов проекта выступил Сергей Торчилин. Он изучал материалы по теме и лично побывал в Мурманской области, чтобы оценить масштабы проекта. Документы, связанные с разработкой Кольской скважины, по-прежнему засекречены. Главную роль исполнила сербская актриса Милена Радулович, известная российскому зрителю по фильму "Балканский рубеж".

Piter.tv пообщался с Миленой Радулович и Сергеем Торчилиным на премьере картины в Петербурге.

Piter.tv: Как для вас проходили съемки, испытание русским Севером?

Милена Радулович: Мы снимали с перерывами с октября до середины декабря. Фрагменты на станции сняли в павильонах Москвы, а то, что на "натуре", было снято в городе Заполярный и в городе Териберка.

Пейзажи там прекрасные, но не могу много рассказать, потому что все наши дни мы провели под землей, в руднике. Это совсем другой мир и очень большой опыт. Не могу сказать, что счастье, там было очень холодно и влажно - неудобно работать по 12 часов в таком формате.

Териберка – это райская локация. Как только я туда приехала, то поняла, что там снимал Андрей Звягинцев свой фильм "Левиафан". Я большой любитель этого фильма, и сразу узнала пейзажи. Атмосфера выглядит как рай – очень классно с северными сияниями по вечерамии днем, такой блеск, все белое вокруг вас. Мне очень хочется туда вернуться. Мне не понятно, как такое место туристически не развито!

У вас были очень сильные физические нагрузки? Физическая подготовка заняла какое-то время?

Конечно, за два месяца до начала съёмок я прилетела из Сербии, жила одна в Москве, ушла полностью готовиться к роли. Три месяца прошло с момента, как я начала тренироваться, и это очень сильно помогло при съемках. Я была уже подготовлена и не боялась того, что делаю. Наши каскадеры научили, как правильно падать, не разбивая ноги и тело – контролировать свою физику и пластику. И я благодарна им за это. Также была подготовка правильного произношения русского языка, думаю, что это пригодится.

Как история с коронавирусом повиляла на ваш рабочий график?

Она повлияла, но немножко – неделю или две не работали, потому что у кого-то был вирус. Я считала, что с нступлением пандемии будет полностью нерабочий год, но вышло ровно наоборот. И там, и здесь все быстро вернулись, не было каких-то особых остановок проектов. Я была в Сербии и не могла долгое время прилететь в Россию из-за закрытых границ. Снялась в двух проектах в Сербии и не почувствовала время карантина как большой отдых, который мне давно был нужен.

Piter.tv: Сначала была информация, что за проект "Кольская Сверхглубокая" должен быть браться режиссер Роман Каримов. Что случилось, почему сменился постановщик?

Сергей Торчилин: Очень простая причина. Мы с Романом очень плотно работаем: сделали три картины, даже есть совместная кинокомпания. И "Кольская" должна была быть в том числе, но так поучилось, что у нас наложились графики - его сиквел "Гуляй, Вася!" и "Кольская". Был сложный выбор, и мы решили, что сиквел "Гуляй, Вася!" не может не снимать Рома, а "Кольскую" решили делать с Арсением.

Кстати, как поживает сиквел "Гуляй, Вася!"?

Сиквел – прекрасно, снят, сейчас заканчивает постпродакшн и должен выйти на 8 марта следующего года. У нас с Романом скоро выходит еще один фильм – "Неадекватные люди 2".

Над проектом работало большое количество сценаристов. К какому количеству источников пришлось обратиться при написании истории, что удалось привнести?

На самом деле, было много экспериментов, много версий сценариев, потому что сложно написать жанровое кино. Много раз мы в какой-то момент понимали, что не туда зашли и начинали переписывать сначала. В целом, материалов было использовано довольно много. Все, что есть в открытом доступе, плюс общались непосредственно с людьми, которые видели или были рядом с объектом "Кольской". И с теми, кто "в теме" – с шахтерами, с врачами, с тем, что непосредственно связанно с тематикой фильма.

Какая самая невероятная история, рассказанная жителями, не вошла в итоговый сценарий?

Версий бы хватило на 10 фильмов, на каждую можно было снимать. Наверное, самое невероятное, все то, что было связано с дьявольским направлением, с тем, что сквозь дыру на поверхность выбралось дьявольское существо, некий демон, который летал!

Фото, текст: Федор Быков, Дарья Ромасюк / Piter.tv