Сегодня, 8:03
Вышел трейлер фильма "Пропасть"

Премьера в России состоится 28 мая.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер фильма "Пропасть". Режиссером картины выступил Алексей Ионов.

В центре сюжета окажется молодожены Даша и Саша. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Однако герои в результате крушения самолета оказываются в смертельной ловушке. В ней также оказался пилот, который был бывшим парнем героини.

В главных ролях сыграли Тина Стойилкович, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких и другие. Премьера в России состоится 28 мая.

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат

