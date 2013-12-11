"Шум" и рэп в российском кино. Неловкость идет под руку с развитием

Автор Piter.tv оценивает уместность и изящество представления популярной молодежной субкультуры в современном российском кино. Поводом стала премьера картины «Шум» осенью 2021 года. Даже с тихим российским прокатом картина стала важным событием.

Двадцатилетний талантливый рэпер приезжает в большой город, чтобы победить на хип-хоп баттле. Он сразу же входит в ряд топовых МС, покорив публику искренностью и волей к победе. Илья встречает в Северной столице свою любовь – простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.

История отражения рэпа и хип-хоп культуры в современной российской массовой культуре долгое время ограничивалась номером Евгения Петросяна, исполненным в конце 90-х. Наиболее точный "фанатский" разбор исторических поворотов субкультуры, ставшей одной из кассовых столпов эпохи музыкального стриминга, уже проведен, поэтому можно погрузиться в современность и кино.

Лучше всего о своем деле рассказывают сами рэперы. Как правило, это документальное кино. Проект-долгострой "BEEF: Русский хип-хоп" добрался до эфиров Первого канала, про баттл-рэп выпустили другой фильм годом ранее. В настоящее время готовится, по замыслу создателей, "первый художественный фильм" об этой субкультуре – сценарий есть в открытом доступе. Номинально это не совсем так, художественный фильм о баттл-рэпе уже есть.

Создательница картины "Шум" – Даниэлла Рыбакьян, выпускница мастерской Константина Лопушанского в СПбГИКиТ. В создании фильма принимали участие Министерство культуры и сам институт. Как отмечает в интервью "Сеансу" сама постановщица, для нее баттл-рэп – не близкая субкультура, а инструмент для представления героя современности: человека с обостренным чувством справедливости, который борется со злом словом. Это бросается в глаза: фильм может вызвать непонимание у любителей и фанатов хип-хоп культуры.

"Шум", подобно ребенку с рассеянным вниманием, скачет от темы к теме – вот "производственный" конфликт на теме рэпа, вот зарисовка из жизни большого города и молодежи разного класса. Мало того – вот криминальная линия, сцены вокруг работы в порту, жизнь в маленьких контейнерах-бытовках. Со стороны иногда кажется, что камере куда интереснее наблюдать за этим, чем за разборками молодежи в клубе RAF25.

В отсутствии аутентичности обвинять создателей фильма не стоит, они построили похожий конфликт баттл-рэпа, но с пометкой "фристайл". Этот метод не близок современным исполнителям, которые учат текст и готовятся к выступлению на манер дебатов. Представители фристайл-течения в фильме есть – это рэперы Moonstar и Re-Pac, которые появились в небольших камео, а второй участвовал в адаптации и написании текстов. Кроме того, в отличие от популярных фильмов про баттлы ("Восьмая миля", Bodied), где через словестные битвы в круге герой раскрывает новые грани себя, хип-хоп тут равноценно может быть заменен на балет или вообще удален, оставив, например, в качестве главной работу в порту.

Полным провалом "Шум" точно считать не стоит. Пройти через все трудности подготовки и выпустить работу – уже победа для начинающего кинематографиста. Операторская работа Артем Емельянова держит в напряжении и фиксирует современный Петербург второй половины-конца 2010-х, что в кино давно не было. Ненатуральность "визиточной" темы дополняет участие персонажей из субкультуры, а дебютам часто бывает свойственна рассеянность и эмоциональность. Что дальше? Сделать выводы и двигаться дальше в указанной колее и другим авторам. Там уже и "8 миля" сможет стать "8 линией".

Текст: Федор Быков для Piter.tv