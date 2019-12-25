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Ректор ВШЭ заявил, что в экономике наступила новая реальность
Сегодня, 15:47
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matveyvn

Ректор ВШЭ заявил, что в экономике наступила новая реальность

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Причина остановки мировой экономики ради этой цели — усталость от сложившихся отношений.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что в экономике наступила новая реальность. Мнением он поделился в интервью изданию РБК. Причиной изменений, по его мнению, стала мировая пандемия коронавируса.

Он заявил, что мир столкнулся с полной остановкой экономики, из-за чего потеряет от пяти до семи процентов ВВП. На такой шаг власти разных стран мира пошли, чтобы больные и пожилые люди смогли прожить на несколько лет дольше. Кузьминов назвал это "колоссальным моральным движением".

Он считает, что причина остановки мировой экономики ради этой цели — усталость от сложившихся отношений и от гонки за экономическим ростом. Всё это вызывает "подрыв сложившихся институтов".

Ранее вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России.

Теги: вшэ, экономика, ярослав кузьминов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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