Ректор Педиатрического университета выехал в Новокузнецк после трагедии

Руководство вуза разбирается в причинах смерти новорожденных.

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов, по поручению Министерства здравоохранения вылетел в Новокузнецк для участия в разборе обстоятельств гибели девяти новорожденных в праздничные дни.

По словам проректора Валентина Сидорина, в Новокузнецк также вылетела группа специалистов, при этом Педиатрический университет активно участвует в расследовании происшествия. Работа направлена как на оценку действий региональных систем здравоохранения, так и на контроль работы руководства медицинских учреждений.

В рамках предстоящего анализа необходимо сформулировать выводы и принять управленческие решения, которые позволят не допустить повторения подобных трагических случаев. Сидорин отметил, что ситуация в Новокузнецке является нетипичной для России. По итогам 2025 года в стране был зафиксирован исторически низкий уровень младенческой смертности.

Работа специалистов в Новокузнецке продолжается, по её итогам будут сформированы рекомендации для медицинских учреждений и региональных органов здравоохранения.

