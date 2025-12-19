Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей в Кемеровской области.

Министр здравоохранения по Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил смерть новорожденных детей в роддоме №1 в городе Новокузнецке. Соответствующее заявление чиновник сделал во время прямого эфира местного ЦУР Кузбасса в социальной сети "Вконтакте". Он указал коллегам, что официальная информация о трагедии появится после того, как будет завершена проверка в учреждении.

На самом деле, ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки и предотвращения ситуации Андрей Тарасов, глава Минздрава России

Ранее ряд СМИ написал о том, что в клинической больнице №1 имени Г. П. Курбатова в новогодние праздники умерли девять новорожденных младенцев. Точные причины смерти в настоящее время выясняются. Следственный комитет проводит проверку по статье о халатности персонала. Соответствующими данными поделились с журналистами представители регионального управления прокуратуры. Известно, что роддом был закрыт на карантин. В связи с этим событием в учреждение была приостановлена госпитализация женщин по санитарно-эпидемиологическим показаниям в акушерском стационаре. Эксперты заметили, что дефицита профессиональных кадров в стационаре не наблюдается. После сообщений о смерти младенцев прокуратура с привлечением сотрудников от Роспотребнадзора и Росздравнадзора организовала проверку исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований. Также Следственный комитет Сообщает о возбуждении уголовного дела после трагедии в Кемеровской области.

Фото и видео: СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу, Telegram / ТАСС