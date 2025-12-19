Бастрыкин потребовал отчет по жалобам жильцов дома на Коллонтай

Жильцы многоэтажки в Петербурге сообщили о затоплениях и угрозе пожара.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге. Поводом стали жалобы на регулярные затопления квартир и угрозу безопасности проживания.

По данным Следственного комитета, дом был построен в 1985 году. В течение длительного времени из-за поврежденной кровли в квартирах происходят систематические протечки. Попадание влаги в помещения создает риск короткого замыкания в электросетях и возможного возгорания.

Также сообщается о повышенном уровне влажности в жилых помещениях. Ранее в доме проводились ремонтные работы, однако они не привели к устранению проблемы и улучшению условий проживания.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Павлу Выменцу доложить о предварительных результатах проверки, а также о решении, принятом по ее итогам.

Фото: пресс-служба СК РФ