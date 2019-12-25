Реконструкцию здания линейного отдела МВД в Пулково может провести ООО "Винтранс"

Эта петербургская компания стала единственным участником аукциона на определение исполнителя проекта.

Реконструкцию здания линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково", как ожидается, проведет ООО "Винтранс". Это следует из документации к закупке, которую разместило управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу с целью определить исполнителя этих работ.

"Винтранс" (Санкт-Петербург) стал единственным претендентом на выполнение данного проекта. Министерство внутренних дел выделило на него около 88 млн рублей.

Конкурсная комиссия признала заявку ООО соответствующим требованиям. И в сложившихся условиях было решено подписать контракт именно с ним.

"Контракт с Обществом с ограниченной ответственностью "Винтранс" заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном ст. 83.2. закона о контрактной системе", - говорится в решении комиссии.

Правда, пока сообщение о подписании документов еще не размещено.

Информации об ООО "Винтранс" немного. Основано оно в 2006 году, занимается строительными работами, перевозками. Ранее уже фигурировало в качестве поставщика в тендерах госзакупок.

О планах реконструкции здания линейного отдела полиции в рамках этой закупки Piter.tv сообщало. Проект намечено завершить 25 декабря текущего года. Строители займутся отделочными работами, сетями освещения, электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения. Благоустроят прилегающую территорию, включая установку малых архитектурных форм.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, планировку строительства продолжения "красной" ветки метро до Пулково завершат до 2022 года.

Фото: vk.com/pulkovo_led