МВД направит 87,9 млн руб на реконструкцию здания линейного отдела полиции в "Пулково"

Работы планируется провести в текущем году.

МВД РФ намерено вложить около 88 млн рублей в реконструкцию административного здания линейного отдела полиции в аэропорту "Пулково". Закупку, по итогам которой планируется найти исполнителя работ, разместило управление на транспорте министерства по СЗФО.

Намечено, что реконструкция завершится 25 декабря текущего года. Во время работ строители займутся отделочными работами, наружными сетями освещения, электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения. Благоустроят прилегающую территорию, включая установку малых архитектурных форм.

Заявки от строительных фирм, желающих осуществить проект, принимаются до 16 октября.

Как сообщало ранее Piter.tv, спецтехнику "Пулково" проверили на готовность к осенне-зимнему сезону.

Фото: pulkovoairport.ru