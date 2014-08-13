9 рейсов из Пулково задерживаются 27 июня

Ещё 4 рейса отменили.

Девять рейсов из Пулково вылетят с опозданием утром в пятницу, 27 июня. На это обратил внимание "Петербург2".

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, авиакомпания Nordwind Airlines перенесла вылет рейса N4 281 в Калининград с 7:55 на 11:30. Авиакомпания "Победа" также внесла изменения в расписание. Рейс в Махачкалу сдвинут с 8:40 на 9:20, во Владикавказ – с 8:55 на 9:45, в Ставрополь – с 11:00 на 9:45, а в Астрахань — с 11:00 на 10:05.

Скриншот: Онлайн-табло Пулково

У "Аэрофлота" изменилось время вылета трех рейсов. Самолет в Пермь теперь отправляется в 13:45 вместо 12:25, в Минеральные Воды — в 15:25 вместо 4:50, а в Сочи — в 20:15 вместо 19:20. Рейс Nordwind Airlines N4 307 в Омск задерживается до 18:25 при изначальном времени вылета 14:35.

Четыре рейса вовсе были отменены. Это рейсы в Тегеран, запланированные на 10:00, 11:20, 14:25. Также не состоится рейс в Москву, запланированный на 14:55.

Фото: Piter.tv