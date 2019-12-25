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Спецтехнику "Пулково" проверили на готовность к осенне-зимнему сезону
Сегодня, 15:39
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Спецтехнику "Пулково" проверили на готовность к осенне-зимнему сезону

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В эксплуатацию ввели 26 новых единиц спецтранспорта и наземной техники.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в "Пулково" проверили 40 единиц техники и 15 единиц навесного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Специалисты воздушной гавани проверили работу ключевых механизмов и установок машин. По итогам готовность техники к зимнему сезону подтвердили.

Известно, что в прошлом году в модернизацию парка аэропорта "Пулково" инвестировали 300 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что у НИИ скорой помощи имени Джанелидзе появился новый директор.

Фото:Piter.TV

Теги: петербург, пулково, спецтехника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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