У НИИ скорой помощи имени Джанелидзе появился новый директор

Вице-губернатор Петербурга отметил, что институт обладает всеми возможностями для того, чтобы составить конкуренцию Институту скорой помощи имени Склифософского в Москве.

Стало известно, что у НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге появился новый директор. Вместо Валерия Парфенова, девять лет проработавшего в НИИ, им стал его ученик – доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Вадим Мануковский.

В четверг, 8 октября, состоялась торжественная встреча, на которой руководители городского здравоохранения поблагодарили Парфенова за его многолетнюю работу на благо Петербурга. На ней присутствовали вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Вице-губернатор Петербурга отметил, что институт обладает всеми возможностями для того, чтобы составить конкуренцию Институту скорой помощи имени Склифософского в Москве.

Глава Комздрава отметил, что в новой должности Парфенов останется таким же высококлассным врачом. В комментарии изданию "Петербургский дневник" Валерий Парфенов отметил, что продолжит работу нейрохирурга в институте – возможно, на новой должности.

Ранее мы сообщали о других перестановках в руководстве больниц в Петербурге, например, в Мариинской.

Фото: Piter.tv