Олег Емельянов уходит с должности главврача Мариинской больницы

2 октября станет последним рабочим днем для врача.

Олег Емельянов покидает пост главного врача Мариинской больницы после 22 лет работы. Об этом 1 октября сообщает издание "Доктор Питер".

Известно, что 2 октября Емельянов отработает в учреждении свой последний день, главврач написал заявление на увольнение, несмотря на перезаключенный на год контракт. По словам Емельянова, он уходит со спокойной душой и устал так тяжело трудиться. Также главврач отметил, что старейшая больница города при нем стала одним из самых современных оснащенных стационаров.

В издании подчеркнули, что нового главврача Мариинской больницы пока не выбрали. Вероятно, пока обязанности на опустевшем посте будет исполнять заместитель Емельянова.

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Фото: mariin-cvs.ru