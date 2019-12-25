"Охта Групп" продала проект реконструкции Мытного двора компании "Формула Сити"

Сейчас сделка находится на финальной стадии, её стоимость не разглашается.

Проект реконструкции Мытного двора на Евгеньевской улице выкупила компания "Формула сити". Об этом "Деловому Петербургу" рассказал зампредседателя правления ООО "Охта Групп" Михаил Ривлин.

Напомним, что проект разработала именно "Охта Групп". Сейчас сделка находится на финальной стадии, её стоимость не разглашается.

Общая площадь помещений Мытного двора составляет четыре тыс. кв.м. В 2021 году ООО "Охта Групп — Евгеньевская" выкупило их на торгах за 170,1 млн рублей. Учредителями проекта стали ЗПИФ "Инвест-1″ и три физлица.

Ранее мы сообщили о том, что гостиницу и жилые апартаменты возведут на месте авторынка в Купчино.

Фото: Бюро "Студия 44"