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Градсовет Петербурга одобрил проект ЖК на территории Мытного двора
Сегодня, 9:10
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Градсовет Петербурга одобрил проект ЖК на территории Мытного двора

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На Евгеньевской улице появятся четырёхэтажные здания со встроенными помещениями и подземной автостоянкой. Их исторический облик будет сохранён.

Градсовет единым решением вынес одобрение проекту будущего ЖК премиум-класса на территории Мытного двора. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в своем Telegram-канале.

Напомним, что автором концепции стало архитектурное бюро "Студия 44". Территорию на Евгеньевской улице займут четырёхэтажные здания со встроенными помещениями и подземной автостоянкой. Также будет воссоздан облик исторических зданий.

По словам Линченко, проект сформирует целостный облик улицы. Внутриквартальная застройка будет представлена трёхчастным каре с традиционными внутренними дворами Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что суд в Петербурге отказался остановить застройку Охтинского мыса.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович (проект бюро "Студия 44")

Теги: мытный двор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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