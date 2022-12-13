Градсовет Петербурга одобрил проект ЖК на территории Мытного двора

Градсовет единым решением вынес одобрение проекту будущего ЖК премиум-класса на территории Мытного двора. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в своем Telegram-канале.
Напомним, что автором концепции стало архитектурное бюро "Студия 44". Территорию на Евгеньевской улице займут четырёхэтажные здания со встроенными помещениями и подземной автостоянкой. Также будет воссоздан облик исторических зданий.
По словам Линченко, проект сформирует целостный облик улицы. Внутриквартальная застройка будет представлена трёхчастным каре с традиционными внутренними дворами Северной столицы.
Ранее мы сообщили о том, что суд в Петербурге отказался остановить застройку Охтинского мыса.
Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович (проект бюро "Студия 44")
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