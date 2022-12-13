На территории Мытного двора возведут ЖК премиум-класса

Дома будут пристроены к историческим зданиям.

Архитектурное бюро "Студия 44" подготовило проект ЖК премиум-класса на территории Мытного двора в Северной столице. Застройку участка обсудили в ходе заседания Градостроительного совета в среду, 15 февраля. Об этом сообщает издание РБК.

Судя по планам, дома будут пристроены к историческим зданиям. На данный момент рассматривается застройка территории на Евгеньевской улице жильём со встроенными помещениями. Также будет предусмотрена подземная автостоянка.

Стоимость квартиры в будущем ЖК может доходить до 400 тыс. рублей за кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что соцжилье построят на месте долгостроя в Купчино.

Фото: Citywalls.ru