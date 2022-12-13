Соцжилье построят на месте долгостроя в Купчино

Стало известно, что на месте долгостроя появится социальное жилье. Об этом пишет "Петербургский дневник".
В Шипкинском переулке снесут долгострой и на его месте отстроят ЖК для очередников. Стоимость проекта оценивается в 520 млн рублей. Площадь дома составляет более 5 тыс. квадратных метров. Это будет девятиэтажное здание.
Конкурс объявил Фонд капитального строительства и реконструкции города.
Ранее в Мурино вводят третью очередь ЖК "Территория". В правительстве напомнили, что в составе ЖК предусмотрен детский театр.
Фото: Piter.tv
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