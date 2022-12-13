Соцжилье построят на месте долгостроя в Купчино

Стоимость проекта оценивается в 520 млн рублей.

Стало известно, что на месте долгостроя появится социальное жилье. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В Шипкинском переулке снесут долгострой и на его месте отстроят ЖК для очередников. Стоимость проекта оценивается в 520 млн рублей. Площадь дома составляет более 5 тыс. квадратных метров. Это будет девятиэтажное здание.

Конкурс объявил Фонд капитального строительства и реконструкции города.

Ранее в Мурино вводят третью очередь ЖК "Территория". В правительстве напомнили, что в составе ЖК предусмотрен детский театр.

Фото: Piter.tv

