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Соцжилье построят на месте долгостроя в Купчино
Сегодня, 19:30
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Соцжилье построят на месте долгостроя в Купчино

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Стоимость проекта оценивается в 520 млн рублей.

Стало известно, что на месте долгостроя появится социальное жилье. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В Шипкинском переулке снесут долгострой и на его месте отстроят ЖК для очередников. Стоимость проекта оценивается в 520 млн рублей. Площадь дома составляет более 5 тыс. квадратных метров. Это будет девятиэтажное здание.

Конкурс объявил Фонд капитального строительства и реконструкции города.

Ранее в Мурино вводят третью очередь ЖК "Территория". В правительстве напомнили, что в составе ЖК предусмотрен детский театр. 

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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