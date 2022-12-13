В Мурино вводят третью очередь ЖК "Территория"

В правительстве напомнили, что в составе ЖК предусмотрен детский театр.

В Мурине долгострой "Территория" полностью ввели в эксплуатацию. Госстройнадзор согласовал сдачу последней, третьей, очереди. Первая и вторая были введены еще в прошлом году. Об этом 9 февраля пишет пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Так, третью очередь жилого комплекса "Территория" от ГК "Лидер" на Петровском бульваре ввели. Акт на сдачу квартир выдал областной госстройнадзор. Застройщику осталось передать дольщикам ключи. В правительстве напомнили, что в составе ЖК предусмотрен детский театр.

Фото: Piter.tv

