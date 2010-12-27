В Петербурге реклама перед кинопоказами может сократиться

Парламентарии хотят сократить рекламное время перед показами в кино.

В первом чтении депутаты ЗакСа одобрили поправки, касающиеся рекламы в кинотеатрах. На рекламное время планируется выделять не более 20 минут от общего хронометража фильма. Также с большой долей вероятности посетители сеанса смогут узнавать о том, во сколько реально начнется показ кино, без учета иных видеовставок.

Изменения будут касаться не только коммерческой рекламы, но и трейлеров других фильмов. На данный момент общее время рекламы перед показами варьируется от 7 до 10 минут. Однако на определенных сеансах зрителям могут предложить "насладиться" посторонними роликами в течение получаса.

Напомним, что реклама не может разбивать картину на части. Она должна показываться непосредственно перед началом сеанса. Также в фильмах запрещена "бегущая строка".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах до 10 минут.

Фото: Piter.tv

