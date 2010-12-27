В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах до 10 минут

Так депутат Госдумы отреагировал на предложение Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Рекламный блок перед началом киносеанса не должен длиться слишком долго, максимум десять минут. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Так он отреагировал на предложение Законодательного собрания Санкт-Петербурга по поводу уменьшения рекламы перед просмотром фильма.

Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, <…> и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю. Андрей Свинцов

Депутат отметил, что сам видел фильмы, где реклама шла больше 20 минут и для детей поход в кинотеатр из праздника превращается в мучение.

Ранее петербурженка судилась с кинотеатром из-за навязанной рекламы перед сеансом.

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