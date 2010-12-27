В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах до 10 минут

Рекламный блок перед началом киносеанса не должен длиться слишком долго, максимум десять минут. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Так он отреагировал на предложение Законодательного собрания Санкт-Петербурга по поводу уменьшения рекламы перед просмотром фильма.
Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, <…> и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю.
Андрей Свинцов
Депутат отметил, что сам видел фильмы, где реклама шла больше 20 минут и для детей поход в кинотеатр из праздника превращается в мучение.
Ранее петербурженка судилась с кинотеатром из-за навязанной рекламы перед сеансом.
Фото: pixabay
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