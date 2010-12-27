Чиновники предложили ограничить время на рекламу в кинотеатрах Петербурга 

В среду, 23 октября, в Законодательном собрании предложили ограничить время на рекламу в кинотеатрах Петербурга. Инициативу решено рассмотреть в первом чтении. С таким предложение выступает депутат Денис Четырбок.
Предлагается ограничить рекламу в кинотеатрах до 20 минут. Это связано с тем, что многие ролики демонстрируют контент, который никак не относится к кинопроизводству. Депутаты отметили, что такая реклама будет длиться достаточно долго.
Чиновники уверены, что зрителя вводят в заблуждение о времени начала фильма.
Ранее мы сообщали о том, что BadComedian раскрыл подробности контракта c онлайн-кинотеатром ivi.
Фото:pixabay
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