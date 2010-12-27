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Чиновники предложили ограничить время на рекламу в кинотеатрах Петербурга 
Сегодня, 9:52
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IRINA_CHALKINA

Чиновники предложили ограничить время на рекламу в кинотеатрах Петербурга 

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Предлагается ограничить рекламу в кинотеатрах до 20 минут.

В среду, 23 октября, в Законодательном собрании предложили ограничить время на рекламу в кинотеатрах Петербурга. Инициативу решено рассмотреть в первом чтении. С таким предложение выступает депутат Денис Четырбок.

Предлагается ограничить рекламу в кинотеатрах до 20 минут. Это связано с тем, что многие ролики демонстрируют контент, который никак не относится к кинопроизводству. Депутаты отметили, что такая реклама будет длиться достаточно долго. 

Чиновники уверены, что зрителя вводят в заблуждение о времени начала фильма.

Ранее мы сообщали о том, что BadComedian раскрыл подробности контракта c онлайн-кинотеатром ivi.

Фото:pixabay
 

Теги: кино, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино, Общество,

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