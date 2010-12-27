BadComedian раскрыл подробности контракта c онлайн-кинотеатром ivi

Баженов опроверг появление рекламы в обзорах.

Во вторник, 22 октября, стало известно о том, что BadComedian подписал контракт с онлайн-кинотеатром ivi. Позже блогер раскрыл подробности договора на своей официальной страничке в соцсети "ВКонтатке".

Тут газета "Ведомости" сообщила, что в обзорах теперь будет реклама. Интересно, конечно, узнать про это, но... эммм... Нет, рекламы в обзорах не будет заявил Евгений Баженов

По его словам,он создаст для онлайн-кинотеатра ivi страничку с "разными неплохими-хорошими-отличными-забытыми" фильмами. Также BadComedian будет на постоянной основе смотреть новые фильмы и пополнять этот список. Кроме того, блогер совместно с сервисом намерены найти правообладателей для забытых фильмов, таких как "Окраина", "Упырь", "Прикосновение" .

Кроме этого, есть огромное желание ЗАРЕЛИЗИТЬ УЖЕ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ЛУЧШЕГО ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ (АЛЕКСАНДР НЕВСКОГО), а именно "Невский дрифт", который до сих пор в России выходил лишь в кинотеатре и лишь в переводе от Камеди клаб (не шутка). Лишь бы правообладатели пошли на контакт написал BadComedian

Напоним, что в настоящее время канал BadComedian существует на пожертвования. По словам директора блогера, этот контракт позволит Евгению Баженову "сохранить независимость".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге состоялась премьера нового фильма известного российского режиссера Юрия Быкова.

Фото:BadComedian/вк