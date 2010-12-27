Петербурженка судилась с кинотеатром из-за навязанной рекламы перед сеансом

Выиграть суд ей не удалось.

Петербурженка подала в суд на местный кинотеатр за неправильно указанное в билете время сеанса, потребовав от него компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Женщина купила билет на мультфильм, на котором было написано, что сеанс начнется в 18:00. Однако, показывать фильм начали в 18:15, до этого времени шла реклама.

Женщина посчитала, что это нарушило ее потребительские права. Суд первой инстанции признал действия кинотеатра незаконными. Кинотеатр обязали выплатить посетительнице 500 рублей в качестве компенсации и 250 рублей штраф.

Городской суд Петербурга отменил решение Московского районного суда и отказал женщине в иске.

Российские кинотеатры остались недовольны поправкой петербургского ЗакСа к закону о рекламе.

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