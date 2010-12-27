Работники "ГеоСтройПроект" больше года оставались без зарплаты

Прокуратура Калининского района выявила несоблюдение трудового законодательства в ООО "Инжиниринговая компания "ГеоСтройПроект", сообщила пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, руководство задолжало 57 работникам зарплату общей суммой свыше 9 млн рублей, хотя возможность выплатить деньги у компании была. Сотрудники оставались без положенного вознаграждения за работу с января 2018 по апрель текущего года.
В отношении генерального директора возбудили уголовное дело по статье "полная невыплата заработной платы". Прокуратура приняла меры, в результате чего долг по зарплате был погашен.
Дело направлено в суд.
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Фото: Piter.TV
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