Рейтинг Путина превысил рейтинг Байдена среди республиканцев США

Американские СМИ провели соответствующие опросы.

Рейтинг российского президента Владимира Путина превысил рейтинг американского лидера Джо Байдена среди республиканцев США. Об этом сообщили журналисты издания Slate. По версии СМИ, глава Белого дома теряет голоса из-за симпатий к коллеге из Москвы. Ранее партия республиканцев занимала жесткую позицию в отношении к РФ, но после 2017 года эксперты зафиксировали курс на улучшение отношений. Тогда же большинство представителей политического движения заявило, что Вашингтону следует сосредоточиться на развитии сотрудничества с Кремлем.

Многие республиканцы лично доверяют Путину или восхищаются им. Согласно двум опросам, среди республиканцев итоговый рейтинг популярности Путина выше, чем у Бадена, с преимуществом в 16 и 22 процентных пункта соответственно. материал Slate

В СМИ уточнили, что опросы проводились такими компаниями как Morning Consult и YouGov и вышли на страницах американских газет Politico и Economist. В издании рассказали, что базу для симпатии к Путину создал экс-президент Дональд Трамп. Республиканцы все реже высказываются о том, что Россия является врагом США, а также чаще надеются на дружеские связи с Москвой.

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Фото: Kremlin.ru