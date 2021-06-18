  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:00
70
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров оценил возвращение послов России и США к работе

0 0

В МИД РФ назвали этот жест символическим.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил возвращение послов Москвы и Вашингтона к работе. Министр прокомментировал это решение на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Чиновник считает, что дипломаты вернутся к выполнению обязанностей в качестве символического, но важного жеста.

Это, конечно, прежде всего, жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей, в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее российский посол в США Анатолий Антонов вернулся в Москву, как и его коллега глава дипломатической миссии США в Москве Джон Салливан ранее отправился в Вашингтон. Дипломаты провели консультации с руководством стран. Президенты Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня договорились о возвращении послов к работе.

Путин заявил, что на переговорах с Байденом в Женеве договорился о возвращении послов.

Видео: МИД России

Теги: мид, посол, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии