Путин заявил, что на переговорах с Байденом в Женеве договорился о возвращении послов

Сроки возвращения послов пока неизвестны.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита в Женеве заявил, что во время переговоров с американским лидером Джо Байденом удалось договориться о возвращении послов на места работы, то есть в Москву и Вашингтон.

Он подчеркнул, что этот вопрос был решен во время переговоров. Однако президент конкретные сроки пока неизвестны. Владимир Путин отметил что это чисто технический вопрос.

По словам Путина, во время переговоров с Байденом затрагивался также вопрос Украины. Однако обсуждался он не очень подробно. "Мазком" лидеры двух стран на закрытой встрече поговорили и о возможном вступлении Украины в НАТО.

Видео: kremlin.ru