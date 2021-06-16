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Путин заявил, что на переговорах с Байденом в Женеве договорился о возвращении послов

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Сроки возвращения послов пока неизвестны.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита в Женеве заявил, что во время переговоров с американским лидером Джо Байденом удалось договориться о возвращении послов на места работы, то есть в Москву и Вашингтон.

Он подчеркнул, что этот вопрос был решен во время переговоров. Однако президент конкретные сроки пока неизвестны. Владимир Путин отметил что это чисто технический вопрос.

По словам Путина, во время переговоров с Байденом затрагивался также вопрос Украины. Однако обсуждался он не очень подробно. "Мазком" лидеры двух стран на закрытой встрече поговорили и о возможном вступлении Украины в НАТО. 

Видео: kremlin.ru

Теги: возвращение ослов в москву и вашингтон, встреча путина и байдена, саммит в женеве
Категории: Новости России, Лента новостей,

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