Рейсы из Кургана в Петербург запустят по средам

Расписание уже сформировано, а билеты доступны для покупки.

В понедельник, 20 сентября, стало известно о запуске авиасообщения между Курагном и Петербургом, сообщили коллеги из УралПолит.Ru. Отмечается, что расписание и цены на билеты уже известны.

Так, самолеты в Северную столицу будут летать по средам. Первый рейс запланирован на 25 сентября. Самолеты в Петербург будут улетать в 7:30, в 9:00 самолет приземлится в Пулково. Обратный рейс в Курган будет выполняться в 1:30 часов, прибытие – в 6:40 часов.

Билет обойдется минимум в 4 тысячи рублей, максимум – в 11 тысяч рублей. Билеты по самой низкой цене будут в продаже в зависимости от заполняемости рейсов и сезонности.

Пробный режим полетов продлится до конца текущего года, после чего будет просчитана экономика маршрутов, чтобы сделать вывод о возможности запуска рейсов на постоянной основе.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Россия" запускает рейсы из Петербурга в Геленджик.

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