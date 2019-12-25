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Авиакомпания "Россия" запускает рейсы из Петербурга в Геленджик
Сегодня, 13:32
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Авиакомпания "Россия" запускает рейсы из Петербурга в Геленджик

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Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

В среду, 15 сентября, в пресс-службе авиакомпании "Россия" сообщили, что в период зимней навигации будут запущены рейсы между Петербургом и Геленджиком.

Купить билет на рейс в среду, пятницу и воскресенье можно будет с 31 октября по 25 марта. Из Петербурга самолёты будут вылетать в 11:25 и прибывать на курорт в 14:20. Обратно – в 15:20. В пути самолет проведет около трех часов.

Отмечается, что на линию пустят самолеты Airbus A319 вместимостью до 128 мест. 

Ранее мы писали, что Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Фото: Pexels

Теги: авиакомпания россия, аэропорт, геленджик петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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