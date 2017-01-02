Рейс из Москвы в Петербург задержали на два часа из-за странного шума

Самолет вылетел в Петербург ночью.

Рейс из Москвы в Петербурга задержался на два часа. Причиной стал странный шум, который слышали пассажиры в самолете. Также они заявили о треске с левой стороны борта. Экипаж принял решение вернуть лайнер в Шереметьево.

Отметим, что вылет самолета изначально был запланирован на 23:50 вечера 27 декабря. Однако в аэропорту сообщили, что рейс SU46 отправится в пункт назначения несколько позже. После возникшего треска пилот выключил двигатель и заявил, что на данный момент вылет невозможен. Причиной он назвал "производственную ситуацию".

Известно, что проблема возникла с самолетом Airbus A320. Он находится в эксплуатации больше года. В аэропорту "Шереметьево" разместили информацию о том, что вылет в Петербург перенесли на 2:10 утра 28 декабря.

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Фото: Piter.tv

