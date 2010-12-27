В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Пулково задержали посылку из Финляндии с "шпионскими штучками". Об этом сообщает "Фонтанка".
Как оказалось, петербуржец заказал себе в Финляндии обычные велосипедные очки, а также очки со встроенной камерой. Новогодняя посылка так и не придет к своему адресату, потому что таможенники решили, что устройство является "шпионским".
Ведомство отправило "шпионские очки" на экспертизу.
Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала мигранта с килограммом наркотиков на Энергетиков.
Фото:pixabay, Пулковская таможня
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