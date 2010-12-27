В международном почтовом отправлении находились велосипедные очки, а также очки со встроенной камерой.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Пулково задержали посылку из Финляндии с "шпионскими штучками". Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, петербуржец заказал себе в Финляндии обычные велосипедные очки, а также очки со встроенной камерой. Новогодняя посылка так и не придет к своему адресату, потому что таможенники решили, что устройство является "шпионским".

Ведомство отправило "шпионские очки" на экспертизу.

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала мигранта с килограммом наркотиков на Энергетиков.

Фото:pixabay, Пулковская таможня