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Регулятор ЕС: вакцины Pfizer и Moderna могут становиться причинами воспаления сердца
Сегодня, 8:21
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Регулятор ЕС: вакцины Pfizer и Moderna могут становиться причинами воспаления сердца

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EMA обновило рекомендации по побочным эффектом от вакцин.

Регулятор Евросоюза заявил о том, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna могут становиться причинами воспаления сердца. Такое заявление сделал Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам. В отчете специалисты обновили рекомендации по побочным эффектам для препаратов.

Эксперты утверждают, что препараты Comirnaty (от Pfizer/BioNTech) и Spikevax (от Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту. На территории ЕС выявлено 145 подобных случаев после прививки от Pfizer. При этом за все время пандемии медики использовали порядка 177 миллионов доз.

Среди 2 миллионов вакцинированных препаратом от Moderna выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Рост груди стал побочным эффектом вакцины Pfizer у женщин.

Фото: Pixabay.com

Теги: moderna, pfizer, воспаление сердца, евросоюз, побочные эффекты
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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