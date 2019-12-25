Регулятор ЕС: вакцины Pfizer и Moderna могут становиться причинами воспаления сердца

EMA обновило рекомендации по побочным эффектом от вакцин.

Регулятор Евросоюза заявил о том, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna могут становиться причинами воспаления сердца. Такое заявление сделал Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам. В отчете специалисты обновили рекомендации по побочным эффектам для препаратов.

Эксперты утверждают, что препараты Comirnaty (от Pfizer/BioNTech) и Spikevax (от Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту. На территории ЕС выявлено 145 подобных случаев после прививки от Pfizer. При этом за все время пандемии медики использовали порядка 177 миллионов доз.

Среди 2 миллионов вакцинированных препаратом от Moderna выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Рост груди стал побочным эффектом вакцины Pfizer у женщин.

Фото: Pixabay.com