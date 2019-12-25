Рост женской груди стал побочным эффектом вакцины Pfizer

Об увеличении груди после прививки от коронавируса стали писать в соцсетях женщины в США и Норвегии.

Пользовательницы социальных сетей Норвегии стали делиться информацией о последствиях прививки от коронавируса, в которой использовалась вакцина Pfizer - согласно их наблюдениям, после укола у них стала расти грудь. Наблюдения о побочном эффекте попали в СМИ - в частности, материал об этом разместила NRK, Норвежская общественная телерадиокомпания.

В обсуждение реакции организма на вакцину включились медики - врач Генрих Бакманн и представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен. Оба специалиста пришли к выводу, что в данном случае речь идет не более чем о временном воспалении и расширении лимфатических узлов. Это является вполне обычной реакций организма примерно у 10% женщин - ранее о такой реакции уже сообщали привившиеся женщины в США.

Гораздо более распространенными побочными эффектами вакцины Pfizer являются боль, покраснение и припухлость в месте укола, усталость, ломота в мышцах, озноб, головокружение и тошнота - на этом фоне увеличение груди из-за расширения лимфоузлов ранее просто не так часто привлекало к себе внимание. Специалисты сообщили, что организм должен вернуться к нормальному состоянию в течение нескольких недель.

Среди побочных эффектов Спутника-V увеличение груди пока не замечалось.

Фото: NRK