Redmi представила улучшенную версию бестселлера Redmi 8A Dual

Изначально гаджет был доступен в двух конфигурациях – 2/32 и 3/32 Гб памяти.

Из официального источника стало известно о появлении на индийском рынке улучшенной версии смартфона Redmi 8A Dual с 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней памяти. Оригинал был выпущен в феврале 2020 года. Новый смартфон продают по $118. Информацию опубликовал вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн в Twitter.

Изначально гаджет был доступен в двух конфигурациях – 2/32 и 3/32 Гб памяти.

У новинки – 6,22-дюймовый экран HD+ с каплевидным вырезом. Основная камера имеет разрешения 13 и 2 Мп, фронтальная – 8 Мп. Смартфон работает на системе Qualcomm Snapdragon 439 и имеет аккумулятор на 5000 мА/ч.

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Видео: YouTube/ Xiaomi Life