Обнародованы цена и параметры Xiaomi Redmi 9

Смартфон появился на сайте одного из интернет-ретейлеров.

На сайте одного из интернет-ретейлеров появилось подробное описание Xiaomi Redmi 9 вместе с качественными пресс-рендерами.

У новинки будет 6,53-дюймовый дисплей формата FHD+ (2340 × 1080 точек). Основная камера имеет четыре модуля: 13, 8 (широкоугольная оптика), 2 (датчик глубины) и 5 (макромодуль) Мп. Гаджет будет работать на процессоре MediaTek Helio G80. В продаже будет две версии – с 3 и 4 Гб оперативной памяти, основная память также на выбор, 32/64 Гб. Аккумулятор – 5020 мА/ч.

Отпечаток пальца находится сбоку, есть 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, инфракрасный порт, разъём USB Type-C. Вес гаджета – 198 граммов.

Также в продаже ожидаются версии Redmi 9C с поддержкой NFC, Redmi 9C без поддержки NFC и Redmi 9A. Анонс состоится в ближайшее время.

Новый смартфон Redmi 10X стал хитом сразу после начала продаж.

Видео: YouTube/ Gadget Arena