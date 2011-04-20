Похожую на колибри бабочку заметили в Ленобласти

В гости к жителям региона прилетел винный бражник.

Дачники в Ленинградской области увидели в саду крупную ярко-розовую бабочку, которую на первый взгляд легко принять за колибри. Необычное насекомое засняли на видео и поделились им в соцсетях.

Ярко розовая, толстенькая... колибри! Подлетает к старому кусту отцветающей жимолости каприфоль и зависает в воздухе. рассказали очевидцы

Заставшие необычную гостью нашли ее название в Сети. Как выяснилось, это - винный бражник. Этот вид бабочек крайне редко покидает южные края, но все же мигрирует из Турции и Северной Африки в Центральную и Восточную Европу.

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Видео: ВКонтакте / Нескучный сад