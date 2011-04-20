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Похожую на колибри бабочку заметили в Ленобласти

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В гости к жителям региона прилетел винный бражник.

Дачники в Ленинградской области увидели в саду крупную ярко-розовую  бабочку, которую на первый взгляд легко принять за колибри. Необычное насекомое засняли на видео и поделились им в соцсетях.

Ярко розовая, толстенькая... колибри! Подлетает к старому кусту отцветающей жимолости каприфоль и зависает в воздухе.

рассказали очевидцы 

Заставшие необычную гостью нашли ее название в Сети. Как выяснилось, это -  винный бражник. Этот вид бабочек крайне редко покидает южные края, но все же мигрирует из Турции и Северной Африки в Центральную и Восточную Европу.

Ранее мы сообщили о том, что бобриха поссорилась с бобром на Оккервиле.

Видео: ВКонтакте / Нескучный сад

Теги: бабочка, ленобласть, нескучный сад, природа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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