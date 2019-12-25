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Рецидивист избил пенсионера ради 1000 рублей в Толмачево
Сегодня, 12:54
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Рецидивист избил пенсионера ради 1000 рублей в Толмачево

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Пострадавший получил тяжелые травмы и переломы.

В поселке Толмачево Лужского района задержан подозреваемый в избиении и ограблении 73-летнего пенсионера. Об этом стало известно Piter.TV.

Как полагает следствие, 42-летний  мужчина подкараулил жертву вечером у Дома культуры и силой отобрал у него 1000 рублей. Пострадавший доставлен в больницу с травмами головы, переломами ребер и гематомами.

Удалось установить, что за 20 лет задержанный был судим уже 8 раз.

Ранее мы сообщили о том, что жителя Луги подозревают в убийстве отца, совершенном 11 лет назад.

Фото: Pexels

Теги: избиение, ленинградская область, лужский район, толмачево
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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