Рецидивист избил пенсионера ради 1000 рублей в Толмачево

Пострадавший получил тяжелые травмы и переломы.

В поселке Толмачево Лужского района задержан подозреваемый в избиении и ограблении 73-летнего пенсионера. Об этом стало известно Piter.TV.

Как полагает следствие, 42-летний мужчина подкараулил жертву вечером у Дома культуры и силой отобрал у него 1000 рублей. Пострадавший доставлен в больницу с травмами головы, переломами ребер и гематомами.

Удалось установить, что за 20 лет задержанный был судим уже 8 раз.

Ранее мы сообщили о том, что жителя Луги подозревают в убийстве отца, совершенном 11 лет назад.

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