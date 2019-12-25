Как Вуди Аллен снял мечту синефила: рецензия на фильм "Фестиваль Рифкина"

Юбилейный 50-й фильм Вуди Аллена выходит в кинотеатрах 31 декабря.

Вуди Аллен впервые представил фильм "Фестиваль Рифкина" на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Беззаветно влюбленный в Нью-Йорк режиссер начал снимать его ещё в 2019 году в солнечной Испании. Перед производством картины он созвал конференцию и заявил, что "никогда не думал о выходе на пенсию".

Такое заявление было сделано не случайно. Этот юбилейный фильм воспринимается как некое откровение от режиссера, о его нелегкой доле старения и об отношении к современному кинематографу. Не зря фильм начинается со сцены в кабинете психотерапевта.

Главный герой — невротичный представитель богемы, синефил Морт Рифкин (Уоллес Шоун). По сюжету он приезжает на кинофестиваль в Сан-Себастьян со своей женой Сью (Джина Гершон), которая является пресс-агентом крайне перспективного и молодого режиссера Филиппа (Луи Гаррель). Между супругами давно уже иссякла страсть и осталась привычка. Активная Сью испытывает взаимную симпатию к молодому режиссеру, а Морт вынужден одиноко гулять по старому городу. Главный герой сначала мучается ревностью, но вскоре ипохондрия приводит его к симпатичной докторке по имени Джо Рохас (Елена Анайя). По-традиции Вуди Аллен не без доли иронии показывает всю неловкость романтичных чувств престарелого Морта.

Аллен снабдил "Фестиваль Рифкина" всевозможными отсылками к известным произведениям. Транслируются они через черно-белые сны или фантазии Морта. То он видит себя и жену в качестве главных персонажей фильма "На последнем дыхании" Годара, то Сью и докторка Джо Рохас выясняют отношения, подражая эпизоду "Персоны" Бергмана. Для Рифкина побег в мир кинематографичных иллюзий — некий диалог с самим собой. В черно-белых эпизодах Морт ищет ответы на главные вопросы, которые его мучают в реальной жизни.

Например, "изюминкой" пятидесятого фильма от Вуди Аллена стала черно-белая сцена встречи со Смертью в исполнении Кристофа Вальца. Этот эпизод является пастишем* на "Седьмую печать" Бергмана. Главный герой в этой сцене предстанет в образе рыцаря Антониуса Блока. На удивление смерть от Аллена окажется весьма жизнерадостной и напомнит Морту, что "жизнь бессмысленна, но не пуста".

Также Морт открыто транслирует, что весь этот современный кинематограф совершенно ему неинтересен. Да и в целом Вуди Аллен весьма комично показывает представителей "новой волны". Например, популярный и молодой режиссер Филипп говорит совершенно популистские и провокационные фразы в духе "война может быть прекрасной". На этом контрасте Аллен заставляет зрителя постоянно спотыкаться о мысль, что когда-то кино не было политизировано. В итоге Морт и Филипп олицетворяют конфликт "старого" и "нового". Возможно, так Аллен реагирует на новые стандарты, которые разработала американская киноакадемия.

Кроме того, Аллен не удержался от пастиша на себя самого. Любовная линия Морта и Джо Рохас превращается в огромную отсылку к "Вики Кристина Барселона". На экране появляется располневшая и постаревшая версия страстного художника Хуана Антонио, который по прежнему изменяет жене с симпатичной блондинкой. А Морт в свою очередь уверен, что он может привнести что-то новое в жизнь Джо, которая олицетворяет жгучую героиню Пенелопы Крус.

А вот любовная линия в "фестивале Рифкина" — лишь приятный флёр. На самом деле, главного героя мучает его несостоятельность в писательском деле. Морт много лет не может ничего написать, потому что всю жизнь стремился стать автором с большой буквы. Для него и увлечение Джо Рохас ничто иное, как поиск музы.

В сущности, "Фестиваль Рифкина" — это самое большое признание Аллена в любви к классическому кинематографу. Пожалуй, это самый синефильский фильм со времен "Пурпурной розы Каира", где скромная официантка Сесилия пытается убежать от жестокой реальности, наслаждаясь фильмами в кинотеатре. В некоторой степени про кино и 49-й фильм режиссера "Дождливый день в Нью-Йорке", но в отличие от него "Фестиваль Рифкина" получился совершенно не для массовой аудитории. В сухом остатке Вуди Аллен снял очень милый и уютный фильм-квест для киноманов.

*Пастиш — вторичное художественное произведение, которое является имитацией стиля работ одного или нескольких авторов. При этом в отличие от пародии, пастиш не столько высмеивает, сколько чествует оригинал.

Текст: Ирина Чаплина

Фото: предоставлено кинопрокатчиком "Вольга"