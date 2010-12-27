Ирония #MeToo: чем интересен "Дождливый день в Нью-Йорке" Вуди Аллена

Для классика американского кино это четвертый совместный проект с Amazon Studios.

Ранее компания финансировала такие проекты творца, как "Светская жизнь" и "Колесо чудес", а также сериал "Кризис в шести сценах", где впервые с режиссером поработала певица Селена Гомес.

"Дождливый день в Нью-Йорке" – настоящий оммаж фильму "Манхэттен" 1979 года, который олицетворяет детские воспоминания режиссера о "большом яблоке". Аллен показал в этом киноленте "старый" Нью-Йорк расплывчатого периода 30-х – 50-х, приправленный дождливой осенью и невротичностью главного героя Гэтсби (Тимоти Шаламе). По сюжету юноша приезжает со своей возлюбленной на Манхэттен. Его спутница — провинциальная девушка из Аризоны с заурядным именем Эшли. Ей выпал шанс взять интервью для университетской газеты у известного режиссера. Эшли намерена влиться в мир богемы и пройтись по бутикам. Для Гэтсби же эта поездка — возможность показать своей возлюбленной подлинный Манхэттен, со всеми его старенькими барами, желтыми такси, парками и музеями.

Эшли, которую играет Эль Фаннинг, нравится всем без разбору. Она некий стандарт провинциальной красотки из богатой семьи. На встрече с режиссером Поллардом Эшли неумело жонглирует всевозможными рассказами о великих деятелях кино. Не зря Аллен в этой сцене повесил позади неё абстрактную картину, намекая на путаницу в голове юной журналистки.

Под очарование Эшли попадает и режиссер (Лив Шрайбер), и его сценарист (Джуд Лоу) и актер (Диего Луна). Ушлые киноманы усмотрят в ярких вспышках любви к ней параллель с чередой голливудских скандалов вокруг деятелей искусств. Возможно, Аллен на примере Эшли хотел показать, что не всегда знаменитые мужчины оказываются страшными злодеями. Хотя после встречи с актером она напишет о нем статью, обвиняя его в излишнем интересе к ее телу. Не исключено, что после выхода в прокат киноленты Аллена ее подвергнут анафеме из-за образа Эшли, которую страстно желают взрослые мужчины.

Гэтсби вынужден скитаться в дождливом Нью-Йорке, мучаясь от ревности. Попутно он встречает старую знакомую Шэннон, которую играет Селена Гомес. Как и положено герою, который олицетворяет самого Вуди Аллена, он попадает на импровизируемые съемки фильма.

Конечно же контраст вносит и красавица Селена Гомес, персонаж которой всячески подшучивает над аризонским происхождением девушки главного героя. Для Гэтсби старая знакомая слишком современная, яркая и независимая. Он уверен, что идеальная девушка должна быть, как Грейс Келли.

Герои Аллена полны противоречий. Они рассуждают об искусстве, любви, изменах, печалятся, а потом все забывают. Все они претенденты на счастливый конец в нормальной романтической комедии, но Аллен дает это право только Гэтсби и бунтарке Шэннон. По сути Аллен подшутил над всеми клишированными комедиями про любовь. Режиссер отчетливо дает понять зрителю, что в этом фильме нет главных персонажей. Есть только Нью-Йорк с проливным дождем, звуки мелодий Ирвина Берлина и укромные закоулки Центрального парка.

Выпуск картины оказывался на грани срыва из-за скандалов вокруг персоны Вуди Аллена. Приемная дочь режиссера заявила, что он домогался её 26 лет назад. Из-за этого постановщик попал в вихрь феминистского движения #MeToo. Любимец публики в миг стал чудовищем. Хуже, чем Харви Вайнштейн или Пласидо Доминго.

Из-за этого "Дождливый день в Нью-Йорке" Вуди Аллена до сих пор не вышел в США и был представлен лишь в отдельных странах Европы. В России ленту обещают выпустить в прокат 10 октября.

Фото: кинопрокатная компания ВОЛЬГА