  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мальчик выжил после падения с 7-го этажа в Новом Девяткино
Сегодня, 9:40
473
nastya960

Мальчик выжил после падения с 7-го этажа в Новом Девяткино

0 0

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ребенок выжил после падения с 20-метровой высоты в Новом Девяткино. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчик 4 лет около полудня 24 марта выпал из окна квартиры на Лесной улице. Квартире находится на седьмом этаже 11-этажного дома. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии во Всеволожскую больницу.

Мальчик живет с 28-летней матерью-одиночкой и 66-летней бабушкой. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на Оборонной мужчина встал и побежал после падения с пятого этажа. 

Фото: Piter.TV

Теги: выпал из окна, новое девяткино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии