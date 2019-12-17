Мальчик выжил после падения с 7-го этажа в Новом Девяткино

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ребенок выжил после падения с 20-метровой высоты в Новом Девяткино. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчик 4 лет около полудня 24 марта выпал из окна квартиры на Лесной улице. Квартире находится на седьмом этаже 11-этажного дома. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии во Всеволожскую больницу.

Мальчик живет с 28-летней матерью-одиночкой и 66-летней бабушкой. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на Оборонной мужчина встал и побежал после падения с пятого этажа.

Фото: Piter.TV